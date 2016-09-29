Глава муниципалитета Колпино арестован по делу об ограблении

Глава муниципального образования Колпино Вадим Иванов заключен под стражу по делу о разбое 13-летней давности. «Вадим Иванов заключен под стражу до 28 сентября», - сообщил его адвокат Игорь Решетников, цитируя решение Октябрьского районного суда Петербурга, принятое в четверг.

По версии следствия, в сентябре 2003 г. наркозависимая жительница Петербурга Татьяна Сорокоумова, узнав, что ее сестра планирует перевезти из Москвы крупную сумму денег, склонила к хищению средств Сергея Киржакова, который привлек к соучастию в преступлении Дмитрия Большакова, Антона Василенко и Иванова.

«Около 23.00 4 октября 2003 г. на лестничной площадке пятого этажа одного из домов по ул. Маршала Захарова Василенко и Иванов, угрожая пистолетом, избили потерпевшую и сопровождавшего ее мужчину, похитили денежные средства в сумме более 1,4 млн руб. и скрылись с места преступления на автомобиле под управлением Большакова, который до условного сигнала наблюдал за обстановкой в непосредственной близости от дома», - говорится в сообщении.

Большаков, Василенко, Сорокоумова и Киржаков ранее были осуждены к различным срокам лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении 46-летнего Иванова меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Дело расследуется по ч. 3 ст. ст. 162 УК (разбой). Задержан Иванов был в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Иванов впервые был избран депутатом Совета муниципального образования Колпино в 2004 г., а главой администрации муниципалитета стал в 2005 г. В 2009 г. избран главой муниципального образования, переизбран в 2014 г. Согласно справке на сайте муниципалитета, имеет два высших образования, женат, воспитывает двух детей.