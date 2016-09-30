Управделами президента закупит 73 квартиры для очередников на 843 млн рублей

Управление делами президента объявило аукцион на покупку 73 квартир в Москве на общую сумму свыше 843 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на сайт госзакупок. Как пояснила агентству пресс-секретарь ведомства Елена Крылова, таким образом, управление участвует в федеральной целевой программе «Жилище», предполагающей закупку жилья для «очередников, которые находятся на госслужбе».

По условиям аукционов, для нужд управделами приобретаются жилые помещения в количестве не менее 73 штук – 33 однокомнатные, 32 двухкомнатные, 7 трехкомнатных и 1 четырехкомнатная). Крылова уточнила, что «жилье предоставляется по нормативам - в зависимости от состава семьи». Все квартиры будут покупаться на вторичном рынке. Они должны располагаться в Северном или Северо- Западном административных округах, в пешей доступности от аптек, школ, детских садов и станций метрополитена. Квартиры должны быть отремонтированы, комнаты – изолированы.

По данным Росстата, в конце 2015 г. численность сотрудников центрального аппарата управделами президента составляла 516 человек. По данным управделами, в очереди на улучшение жилищных условий на середину 2016 г. находился 741 сотрудник высших органов власти.