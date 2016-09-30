Минздрав проверит потерю зрения у группы пациентов Института Гельмгольца

По поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой Росздравнадзор проведет проверку в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца после сообщений о пострадавших пациентах. Об этом информагентствам сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства Олег Салагай. Поручение было дано «в связи с появлением информации об осложнениях при применении препарата «Авастин»» в этом институте, цитирует чиновника агентство «Москва».

Пресс-служба Росздравнадзора по Москве и Московской области собщила, что проверка уже началась: «Поводом к контрольным мероприятиям стали сообщения СМИ, согласно которым девять пациентов медучреждения потеряли зрение после введения им препарата «Авастин».

Доследственную проверку начал и Следственный комитет. Ее проводят следственные органы ГСУ СКР по Москве, сообщает «Интерфакс». Из информации СМИ «следует, что возможной причиной потери зрения гражданами было введение некачественного лекарственного средства», сказал сотрудник пресс-службы СК.

Препарат «Авастин» используется при отслоении сетчатки, отмечает «РИА Новости». Один укол «Авастина» стоит 10 000 руб., это более дешевый аналог другого подобного лекарства, сообщает «Интерфакс».