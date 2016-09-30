Сын генпрокурора рассказал о своей реакции на смену имени в Росреестре на ЙФЯУ9

Сын генпрокурора России предприниматель Игорь Чайка узнал о смене своего имени в Росреестре на ЙФЯУ9. Он рассказал это RNS: «Я узнал об этом из СМИ, сам долго не понимал, что это такое, смеялся». «Мы с братом очень долго переписывались о том, как теперь кого зовут. Честно — узнал точно так же из средств массовой информации, поэтому вообще никак не могу прокомментировать, потому что не знаю, как это появилось», — заявил он. По его словам, смена имени произошла без его ведома. «Абсолютно. Я узнал об этом... Мне мой друг прислал ссылку на новость в какой-то газете, где это было написано, поэтому я точно так же узнал об этом из СМИ», — сказал Игорь Чайка.

На вопрос, принадлежит ли ему и его брату собственность, указанная в Росреестре под закодированными именами, он ответил: «По-моему, да». На вопрос, считает ли он расследование Алексея Навального травлей, Чайка-младший ответил: «Абсолютно нет».

В декабре 2015 г. Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором шла речь о недвижимости семьи генпрокурора России в Подмосковье. В частности, ФБК обнаружил в выписках Росреестра как минимум 12 объектов недвижимости, принадлежащих сыновьям Чайки. В июне 2016 г. оказалось, что недвижимость Артема Чайки зарегистрирована на физическое лицо ЛСДУ3, а Игоря Чайки - на ЙФЯУ9 , также на настоящий момент не указаны данные о владельце. В августе Росреестр вовсе удалил данные о владельцах этой недвижимости.