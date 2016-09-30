Оргкомитет форума в Сочи позвал гостей на прививку

Участникам Международного инвестиционного форума в Сочи будут делать прививки от гриппа отечественными вакцинами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оргкомитет мероприятия. На полях форума по предложению Роспотребнадзора созданы два прививочных пункта. Там каждый участник может бесплатно сделать прививку против гриппа «отечественными вакцинами с актуальными штаммами, которые будут циркулировать в текущем сезоне», обещают организаторы.

Мобильный прививочный пункт расположен у входа в главный медиа-центр в машине «скорой помощи».