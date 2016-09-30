Нарышкин сменил Фрадкова в Совете безопасности

Президент Владимир Путин исключил бывшего директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова из числа постоянных членов Совета безопасности России. Как передает ТАСС, опубликован соответствующий указ. Тем же документом в составе постоянных членов указана новая должность Сергея Нарышкина, сменившего Фрадкова на посту главы СВР.

22 сентября стало известно, что Путин своим указом освободил Михаила Фрадкова от должности директора Службы внешней разведки (СВР) России. Другим указом на этот пост назначен спикер Госдумы прежнего созыва Сергей Нарышкин. Эти указы вступают в силу с 5 октября. Фрадкову предложено возглавить совет директоров РЖД.