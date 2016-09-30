Дмитрий Ярош стал фигурантом еще одного уголовного дела в России

Следственный комитет сообщил о возбуждении очередного уголовного дела против руководства «Правого сектора» (запрещен в России) и, в частности, вышедшего из этой организации ее бывшего лидера Дмитрия Яроша. Доказательства на них следователи получили с помощью ФСБ и МВД России. Дело возбуждено о деятельности экстремистской организации.

«На основании собранных доказательств возбуждено уголовное дело в отношении лидеров «Правого сектора» Дмитрия Яроша и Андрея Тарасенко, руководителей этой организации Андрея Стемпицкого, Валерия Воронова, Артема Скоропадского и других лиц», - говорится в сообщении на сайте СКР.

«Установлено, что образованный Дмитрием Ярошем в 2013 году «Правый сектор» взял за основу взгляды радикального украинского национализма, подчеркнутой русофобии и фашизма, при этом целью организации стало «оказание вооруженным путем сопротивления московской агрессии», а по сути, оправдание применения насилия по политическим, расовым, национальным и религиозным мотивам, - информирует СКР. - В состав «Правого сектора» вошли лидеры и активисты ряда других украинских праворадикальных организаций и движений («Тризуб им. Степана Бандеры», «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО), «Братство», «Социал-Национальная ассамблея» (СНА), «Белый молот», «Группировка С14», «Карпатская Сечь», «Украинская повстанческая армия» (УПА), объединения футбольных болельщиков «Ультрас», многие из них запрещены в России)». До настоящего времени руководители и активисты «Правого сектора» «на постоянной основе систематически» планируют и совершают преступления, «направленные против Российской Федерации, ее граждан и дипломатических учреждений на территории Украины, а также в отношении русскоязычного мирного населения».

По информации СКР, в деятельности организации активно участвует «гражданин России Артем Скоропадский - руководитель пресс-службы «Правого сектора», который систематически выступает в средствах массовой информации и в сети Интернет, а также на различных общественно-массовых мероприятиях с пропагандой преступной идеологии организации «Правый сектор», призывами единомышленников к вступлению в неё и участии в совершении преступлений экстремистской направленности».

По данным российского следствия, сейчас в «Правом секторе» состоят «более 5000 боевиков», в том числе граждане Украины, России и других государств. В каждой области Украины организация имеет структурные подразделения – штабы, координирующие деятельность активистов на местах, выяснил СКР. Кроме того, руководителями организации созданы отдельные ячейки в странах Европы и Северной Америки. «Находясь на территории Украины, свои преступные действия Ярош, Тарасенко, Стемпицкий, Воронов, Скоропадский и другие руководители структурных подразделений организации «Правый сектор» продолжают осуществлять по настоящее время по молчаливому одобрению и поощрению руководства Украины», - информирует СКР.

5 марта 2014 г. Главное следственное управление СКР вынесло постановление о привлечении Яроша в качестве обвиняемого по статьям о публичных призывах в СМИ к осуществлению террористической и экстремистской деятельности. Затем его обвинили в международный розыск. В середине марта того же года в отношении Яроша, лидера украинской партии «Свобода» Олега Тягнибока и нескольких других членов УНА-УНСО возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 209 УК (создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан, руководство такой группой (бандой) и участие в совершаемых ею нападениях).