Песков не исключил созыва саммита «нормандской четверки» в ближайшее время

В Кремле не исключают созыва в ближайшее время саммита «нормандской четверки». «Этого нельзя исключать», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу на брифинге, отвечая на вопрос «Ведомостей» о том, возможна ли в ближайшее время встреча в нормандском формате на высшем уровне.

«Но до этого должна быть проведена определенная домашняя работа - в том числе на экспертном уровне. Говорить о том, что работа в нормандском формате прекращалась, некорректно», - отметил Песков.

Ранее пресс-служба президента России по итогам его телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель сообщила, что работа над урегулированием ситуации на Украине в нормандском формате (Россия, Украина, Германия и Франция) возобновляется, согласован график дальнейших контактов на различных уровнях.

В начале августа, комментируя сообщения о предотвращении в Крыму «украинской диверсии», Путин выразил сомнение в эффективности нормандского формата. Тем не менее 5 сентября президент Франции Франсуа Олланд заявил, что лидеры нормандской четверки встретятся «в ближайшие недели», чтобы «продолжать минский процесс и урегулировать пункты, тормозящие его». Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда подчеркнул, что Россия пока не решила вопрос об участии в таком саммите.