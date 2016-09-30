Песков назвал главный итог операции в Сирии

Главным итогом первого года операции ВКС России в Сирии является отсутствие террористов в Дамаске, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Констатировать можно одно: учитывая, что ИГИЛ, "Аль-Каида" и "Нусра" (запрещенные в России группировки. – Ред.) не сидят в Дамаске, – это, наверное, главный позитивный итог той поддержки, которую наша авиация оказывает легитимным Вооруженным силам Сирии», – заявил Песков.

Комментируя данные Сирийской обсерватории по правам человека о том, что за год военной операции в Сирии в результате бомбардировок ВКС России погибли более 3800 мирных жителей, Песков ответил: «Мы не оцениваем информацию этой организации, расположенной в Великобритании, о том, что происходит в Сирии, как достоверную».

Ровно год Россия воюет в Сирии. 29 сентября 2015 г. Совет Федерации предоставил президенту право использовать российские Вооруженные силы за рубежом, не ограничив ни сроки, ни регион, ни масштабы их применения. 30 сентября нанесены первые авиаудары. Сегодня сроки завершения операции не называются, четкой стратегии выхода нет.