Экс-прокурор Крыма Поклонская в Госдуме будет контролировать доходы депутатов

Фракция «Единой России» рекомендовала экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую в Госдуме седьмого созыва на пост руководителя думской комиссии по контролю за достоверностью сведений, предоставляемых депутатами об их доходах.

Кроме этого, она станет заместителем председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции. Об этом сообщил на первом заседании фракции «Единая Россия» в пятницу ее руководитель Владимир Васильев.

На минувшей неделе Поклонская заявила, что хотела бы заниматься в парламенте теми вопросами, которые вела последние 16 лет. «Мне ближе, конечно, правоохранительная тематика, вопросы борьбы с экстремизмом, а также связи с соотечественниками», - сказала Поклонская «Интерфаксу».

«Ну а там как решит фракция», - добавила она.

Васильев также сообщил, что на пост первого заместителя руководителя в комитет по международным делам предлагается Светлана Журова.