МИД: Россия отвергла обвинения США в ударах по сирийской оппозиции как голословные

Москва не считает обоснованными обвинения США в ударах по сирийской оппозиции, США должны начать обмен информацией, если считают, что Россия бомбит не тех, заявил замминистра иностранных дел России Михаил Богданов.

«Когда мы слышим какие-то претензии, что Российская Федерация не тех бомбила, что затронуты какие-то "наши друзья", как говорят нам американцы или некоторые наши другие партнеры, что не наносятся удары по террористам, - мы такие претензии не принимаем. Мы говорим, что это все голословные утверждения, потому что мы открыты уже в течение длительного времени для конкретной работы по определению целей вместе с нашими американскими и другими партнерами», - сказал он в интервью телеканалу RT.

«Если вы считаете, что что-то не так делается, дайте нам конкретную информацию - где находится умеренная оппозиция, ваши друзья, а где находятся террористы. Такой информации мы не получили», - добавил Богданов.