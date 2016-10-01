Два самолета-разведчика США приблизились к российским кораблям в Средиземноморье

Два американских самолета-разведчика в субботу, 1 октября, подлетели к черноморскому побережью России и акватории восточной части Средиземного моря, где, предположительно, находятся корабли российского постоянного оперативного соединения в регионе. Об этом свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их информации, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным NAOMI48, вылетевший утром с авиабазы Суда-бей на греческом острове Крит, в настоящее время совершает полет к юго-западу от побережья Крыма.

Второй - патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168858, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, ведет разведку в восточной части Средиземноморья к югу от Кипра.

Также в субботу стало известно, что патрульный противолодочный самолет ВМС США, совершающий в субботу разведывательный полет в восточной части акватории Средиземного моря, приблизился к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус. Проведя около 30 минут близ сирийского побережья, он отклонился на юг к Ливану.

В последние несколько недель резко возросла интенсивность полетов американских разведывательных самолетов у российских границ. Практически ежедневно фиксируются до трех и более таких полетов. В пятницу два американских разведывательных самолета совершили подлет к Крыму, еще один - к району нахождения кораблей постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.