Суд в США отказал адвокатам ЮКОСа в приобщении к иску доказательства от России

Окружной суд округа Колумбия (Вашингтон) отклонил просьбу адвокатов ЮКОСа не приобщать новые доказательства российских адвокатов к иску экс-акционеров компании против России, сообщил гендиректор Международного центра правовой защиты Александр Кондаков.

Ранее сообщалось, что судья Берил Хауэлл приняла решение о приостановлении исполнительного производства по иску экс-акционеров ЮКОСа против России.

Кондаков также сказал, что решение суда приостановить производство «вписывается в общую логику происходящих в последнее время процессов».

Он напомнил, что экс-акционеры либо отзывают свои иски, как, например, в Германии и Индии. Либо суды удовлетворяют ходатайства юристов российских оппонентов об их приостановке (в Великобритании это случилось в июне 2016 г., теперь – в США). Кроме того, на этой неделе гаагский трибунал также остановил арбитражное производство по одному из исков «второй волны» по линии аффилированной с ЮКОСом компании FPH.

Он подчеркнул, что решение вашингтонского суда «лишь на некоторое время отсрочило неизбежное – рассмотрение и отклонение американским судом иска ЮКОСа».