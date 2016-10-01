В Германии произошла массовая драка между немцами и мигрантами

В германском городе Шверин в пятницу, 30 сентября, произошла массовая драка с участием 30 немцев и 10 мигрантов. Об этом сообщает в субботу, 1 октября, газета Die Welt со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

В ходе столкновения ранения получил один человек, ему была оказана медицинская помощь.

Полицейские смогли оперативно разрешить возникший конфликт только потому, что они находились недалеко от места происшествия. Они разняли дерущихся и задержали всех участников инцидента.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении общественного порядка.

В последние недели в Шверине усилены меры безопасности, так как в центре города постоянно собираются группы несовершеннолетних мигрантов, и нередко возникают потасовки.

Так, в минувший вторник, 27 сентября, двое сирийцев атаковали другую группу иностранцев, угрожая им ножом. Во время инцидента был избит местный житель, попытавшийся остановить хулиганов. Нападавшие скрылись с места происшествия, однако полиции удалось их задержать.