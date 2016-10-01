Парламент Турции продлил мандат на участие турецкой армии в операциях в Сирии и Ираке

Парламент Турции в субботу, 1 октября, в первый день нового законодательного года подавляющим большинством голосов одобрил еще на один год мандат на участие турецких вооруженных сил в операциях в Сирии и Ираке.

Эту меру поддержали как депутаты от правящей Партии справедливости и развития, так и от оппозиционных Народной республиканской партии и Партии национального действия.

«Против» проголосовали представители прокурдской Народной демократической партии.

Турецкие войска принимают участие в операциях против боевиков «Исламского государства» (запрещено в России) в Сирии и Ираке, однако, кроме того, они наносят удары и по объектам Курдской рабочей партии, которая считается в Турции террористической и находится вне закона.