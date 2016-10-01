В Москве совершено нападение на синагогу

Неизвестный ворвался в синагогу в Большом Спасо-Глинищевском переулке в центре Москвы и ранил охранника из травматического пистолета. Об этом рассказал «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах в субботу.

По словам собеседника агентства, у мужчины была канистра с горючей жидкостью.

Другие охранники оперативно задержали нападавшего. Раненый сотрудник службы безопасности госпитализирован, к синагоге прибыли наряды полиции.

По информации «РИА Новости», в настоящий момент обстановка на месте происшествия спокойная.