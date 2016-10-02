Саакашвили намерен вернуться в Грузию после парламентских выборов

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили подтвердил, что намерен вернуться на родину после парламентских выборов, которые пройдут 8 октября. Об этом он заявил в Нью-Йорке, на встрече с представителями грузинской диаспоры. Саакашвили выразил надежду, что правящая ранее в Грузии партия «Единое национальное движение» добьется успеха на выборах.

Ранее Саакашвили уже говорил о намерении вернуться в Грузию. В ответ на это министр внутренних дел страны Георгий Мгебришвили заявил, что находящийся в федеральном розыске бывший президент «будет задержан, как только он пересечет госграницу» республики.

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 г. по ноябрь 2007 г. и с января 2008 г. по ноябрь 2013 г. Он покинул страну за несколько дней до истечения срока своих полномочий и после отъезда проживал в США и на Украине. В мае прошлого года Саакашвили получил украинское гражданство и был назначен губернатором Одесской области.

На родине он обвиняется «в организации расправы над участниками митинга 7 ноября 2007 г., в противоправном вторжении в здание телеканала "Имеди" и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили».