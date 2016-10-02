Великобритания начнет переговоры по выходу из ЕС до конца марта 2017 года

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в интервью ВВС заявила, что официальные переговоры о выходе страны из Евросоюза начнутся не позднее марта 2017 г. «Мы запустим ст. 50 (Лиссабонского договора, в котором прописана процедура выхода из состава сообщества. – Ред.) до конца марта следующего года», – отметила Мэй. Она добавила, что Великобритания хочет сохранить хорошие отношения со странами ЕС.

Напомним, 23 июня в Великобритании состоялся референдум, на котором 51,9% британцев высказались за прекращение членства страны в Евросоюзе. Ожидается, что переговоры по Brexit займут около двух лет.