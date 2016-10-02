90 человек пострадали в результате взрыва на фестивале в Испании

Как минимум 90 человек получили травмы и ранения различной степени тяжести в результате взрыва на фестивале в Испании, сообщает Associated Press. Инцидент произошел в одном из кафе приморского города Малага.

Спасатели доставили 57 человек в ближайшие больницы, состояние некоторых из них оценивается как тяжелое. Остальным пострадавшим госпитализация не потребовалась.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. По факту произошедшего начато расследование.