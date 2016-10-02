Судья погиб во время гонок в Омске

Во время гонок «Ралли-Сибирь» в Омске 39-летний водитель из Читы, не справившись с управлением, вылетел с трассы и врезался в вышку, на которой находились двое судей, сообщили в СУ СКР по региону. При падении с трехметровой высоты судьи получили тяжелые травмы. В результате один из них, 54-летний мужчина, скончался в машине скорой помощи.

Вторая судья, 34-летняя женщина, в настоящее время в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении. Следователи проводят осмотр места происшествия.