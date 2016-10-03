Синдзо Абэ: Япония продолжит добиваться возвращения Курильских островов

Япония продолжит добиваться от России возвращения четырех островов Курильской гряды, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Такое заявление он сделал в парламенте в понедельник.

«В позиции Японии не произошло изменений», - цитируют японские СМИ заявление премьер-министра. Он подчеркнул, что острова являются «исконными японскими территориями».

Ранее одна из национальных газет Японии Yomiuri Shimbun со ссылкой на свои источники в правительстве сообщила о готовности кабинета министров включить в повестку дня переговоров о мирном договоре с Россией лишь Хабомаи и Шикотан. Предполагается, что судьба Итурупа и Кунашира может быть решена позже. Собеседники издания уверены, что на такой вариант Москве будет легче согласиться. Переговоры по территориальному спору планируется провести на ноябрьском саммите АТЭС в Перу. Вопрос островов будет подниматься и во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 г.