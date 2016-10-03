ФСБ задержала в Москве полковника украинской разведки

ФСБ России сообщила о задержании в Москве сотрудника украинской военной разведки полковника Романа Сущенко. По версии сотрудников ФСБ, он собирал сведения о деятельности российских Вооруженных сил и войск Национальной гвардии России.

«ФСБ России в Москве при проведении шпионской акции задержан кадровый сотрудник главного управления разведки министерства обороны Украины полковник Роман Сущенко», - заявили «Интерфаксу» в ЦОС ФСБ России. В ведомстве подчеркнули, что утечка собранных полковником данных могла нанести ущерб обороноспособности государства.

ФСБ возбуждила уголовное дело по статье «Шпионаж», ведется следствие.

Первый вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что задержанный на территории России гражданин Украины Роман Сущенко является журналистом. «Он работает собкором "Укринформа" во Франции. (...) Ждем немедленных заявлений от ОБСЕ и госпожи Миятович, от Генсека СЕ Ягланда, от других структур, которые обязаны выразить протест против ареста украинского журналиста Российской Федерацией по надуманным обвинениям в "шпионаже". Украинская власть требует немедленного освобождения журналиста», - написала она на странице в Facebook.

Министр информационной политики Украины Юрий Стець также прокомментировал задержание Сущенко. Он заявил, что ведомство следит за ситуацией вокруг украинского журналиста. По его словам, юридический отдел министерства собирает информацию об обстоятельствах и причинах задержания гражданина Украины. При этом в МИД Украины сообщили, что занимаются вопросом допуска консулов к Сущенко, передает «РИА Новости».