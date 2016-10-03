«Русгидро» подало к Доду иск на 706 млн рублей

«Русгидро» заявило гражданский иск о возмещении 706 млн руб. ущерба по уголовному делу о растрате, которое было возбуждено против бывшего гендиректора компании Евгения Дода. Это сообщают корреспонденты ТАСС и «Интерфакса» из Басманного суда. Компания является в деле потерпевшей стороной. О ее иске сообщил следователь.

Суд рассматривает ходатайство об аресте имущества жены Дода. Следователь заявил, что сократил список объектов недвижимости, на которые просит наложить обеспечительные санкции. «Ранее сумма [ущерба] была заявлена на 73 млн, а тут 706 млн руб.», - сказал судья Артур Карпов, ссылаясь на приобщенные следователем документы. Как передает «Интерфакс», судья уточнил, что потерпевший заявил новую сумму гражданского иска к Доду. Защита Дода выразила возражение. По словам защиты, иск относится к другому делу. «Сумма претензий в гражданском иске не указана, и как такового иска нет», - сказала адвокат Алиса Бурковская. Кроме того, по словам следователя, Доду будет вменяться сумма ущерба выше, чем сейчас. «Ущерб от деятельности Дода будет выше, чем на данный момент», - сказал следователь.

Дод и главный бухгалтер «Русгидро» Дмитрий Финкель обвиняются в растрате 73 млн руб. при начислении гендиректору премии за 2013 г. Сначала их обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, затем в растрате. По версии следствия, после утверждения финансового отчета «Русгидро» обвиняемые изготовили и Дод лично подписал приказ «О специальном премировании членов правления ОАО "Русгидро" по итогам 2013 г.», согласно которому начислил самому себе специальную премию по итогам работы за 2013 г. в размере 353,21 млн руб., завысив размер премии более чем на 73 млн руб. Свою вину Дод не признает. В августе адвокат топ-менеджера Владимир Жеребенков сказал, что родственники Дода возместили корпорации причиненный ущерб в 73 млн руб.