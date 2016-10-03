Путин приостановил договор с США об утилизации плутония

Россия приостановила межправительственное соглашение С США об утилизации оружейного плутония, не являющегося более необходимым для целей обороны. Такой указ президента Владимира Путина от 3 октября опубликован в этот же день на портале правовой информации. Решение связано с «коренным изменением обстоятельств, возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации и неспособности Соединенных Штатов Америки обеспечить выполнение принятых обязательств по утилизации избыточного оружейного плутония в соответствии с международными договорами, а также исходя из необходимости принятия безотлагательных мер по защите безопасности Российской Федерации».

Межправительственое соглашение было подписано в 2000 г., затем стороны согласовывали к нему протоколы. Путин приостановил действие всех договоренностей о плутонии. Президент поручил МИД России уведомить Вашингтон о принятом решении. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков назначен офицальным представителем президента в палатах парламента при рассмотрении вопроса о приостановлении действия указанного соглашения и протоколов к нему.

Основное соглашение предусматривало пути утилизации излишков оружейного плутония в России и США, в частности, с помощью производства из него смешанного оксидного топлива, использования в энергетических ядерных реакторах, перевода в формы, непригодные для создания вооружений, а также захоронения, напоминает ТАСС. Предполагалось, что участники соглашения займутся ликвидацией «рассекреченных» запасов плутония в объеме 34 тонн. Россия, в частности, перерабатывает оружейный плутоний в топливо для атомных электростанций, отмечает агентство.

В июне 2016 г. руководитель госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко заявил НТВ, что Россия свои обязательства выполнила, в отличие от США, напоминает «Интерфакс». По его словам, росийская сторона построила завод для утилизации плутония, разработав с нуля соответствующие технологии. «Нужно не просто сделать технологию, нужно создать завод, который позволяет смешать плутоний с ураном, создать так называемое МОКС-топливо, смешанное топливо. Смысл такой, как только мы плутоний перемешали и положили в реактор, он теряет свои оружейные свойства. Он сгорит в реакторе, превратится в ценное сырье, мы за счет него получим электроэнергию. А свое оружейное качество, то есть, его нельзя оттуда потом достать и снова сложить боеголовку, этого не получится», - цитировало агентство.

Строительство завода в России обошлось в $240 млн, «у американцев $7 млрд потрачено, завод не закончен», говорил Кириенко. По его словам, США рассматривали возможность не сжигать плутоний в реакторах, а с чем-то перемешать и захоронить. «Главный риск заключается в том, что если его сожгли, то вернуть его нельзя, а если его перемешали и закопали, то в принципе, технологически, существует возможность его раскопать и снова разделить», - объяснял Кириенко.