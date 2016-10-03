Песков опроверг предположения о кампании против украинских журналистов

Никаких кампаний в отношении украинских журналистов и представителей других СМИ в России быть не может, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после новости о задержании российскими спецслужбами журналиста с Украины Романа Сущенко по подозрению в шпионаже.

«Никаких кампаний в отношении украинских или иных СМИ, работающих в России, быть не может. Деятельность всех представителей зарубежных СМИ регулируется соответствующим законодательством», - заявил Песков.

Он добавил, что не обладает информацией о том, доложено ли Путину о задержании Сущенко. «Я не могу вам пока сказать, получал ли президент информацию на этот счет, но это обычная работа специальных служб, и это не вопрос повестки дня Кремля», - сказал Песков.

Сегодня пресс-служба ФСБ России сообщила о задержании в Москве гражданина Украины по подозрению в шпионаже. По версии российского силового ведомства, Роман Сущенко является полковником украинской военной разведки. По данным ФСБ, он собирал сведения о деятельности российских Вооруженных сил и войск Национальной гвардии России.