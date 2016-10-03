Васильева предлагает вернуть письменные вступительные экзамены в вузы

Министр образования и науки России Ольга Васильева считает необходимым вернуть в вузы письменные вступительные испытания. Об этом она заявила на круглом столе образовательных политиков, который проводится в рамках конкурса «Учитель года - 2016».

«Нужно подумать и внести поправки о том, чтобы в вузы, особенно вузы сложные, серьезные, социально значимые вузы, вернуть входящие письменные экзамены», - сказала Васильева. Она считает, что сейчас в первый семестр в вузах идет «доучивание» программы средней школы.

Васильева также считает, что необходимо ввести дополнительную оценку знаний учеников по всем предметам по окончании школы, «чтобы изменить мнение общественного сознания о том, что в школе последние два года ничего не делаем, только натаскиваем на ЕГЭ».

Также для комплексной оценки знаний необходимо совершенствовать механизм ЕГЭ и приводить итоговое сочинение в «классический вид», отметила Васильева.

Президент России Владимир Путин 19 августа согласился с предложением председателя правительства страны Дмитрия Медведева назначить новым министром образования и науки России сотрудницу администрации президента Ольгу Васильеву. Сама Васильева заявила, что своей главной задачей на новом посту видит заботу об учителях.