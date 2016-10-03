Берлускони госпитализирован в Нью-Йорке из-за проблем с сердцем

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Пресвитерианский медицинский центр Колумбийского университета в Нью-Йорке, сообщает итальянское издание Askanews. По его данным, политик продолжает проходить реабилитационный курс после операции на сердце.

Сегодня должно было состояться предварительное слушание по делу Берлускони, но оно было перенесено из-за госпитализации политика. Новая аудиенция, на которую должен явиться политик, назначена на 15 декабря.

Берлускони обвиняется в подкупе свидетельниц по так называемому «делу Руби». Ранее бывший премьер обвинялся в использовании услуг несовершеннолетних проституток, но был полностью оправдан в Кассационном суде. Однако прокуратура Милана открыла новое расследование.