Дипломатам из США подмешали наркотики в баре Санкт-Петербурга – Radio Liberty

Двоим американским дипломатам – мужчине и женщине – подмешали психотропные вещества, когда они в прошлом году приезжали на конференцию в Россию, сообщает Radio Liberty со ссылкой на результаты расследования.

Инцидент произошел в баре отеля во время антикоррупционной конференции ООН в Санкт-Петербурге в ноябре 2015 г. Происшедшее вызывает озабоченность госдепа США, отмечает Radio Liberty.

Один из дипломатов после этого инцидента был госпитализирован, у него взяли анализы, для того чтобы определить вещество, ставшее причиной недомогания. Но сделать этого не удалось из-за внезапного отключения электричества. После того как он покинул Россию, делать такие анализы уже было поздно.

В США решили не предавать инцидент огласке, но начали по данному факту расследование.

Отмечается, что иногда в России иностранцам подмешивают наркотики с целью ограбления, но в данном случае ничто не указывает на то, что дипломатов хотели ограбить.