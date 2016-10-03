Саудовская Аравия ввела плату за выезд из страны

В Саудовской Аравии начала действовать новая система визовых сборов, пишет газета Gulf News. По новым правилам иностранцам при въезде в страну теперь нужно заплатить 2000 саудовских реалов (около $533). Ранее сбор составлял $53.

Кроме того, иностранцам придется заплатить за выезд из Саудовской Аравии 200 саудовских реалов (приблизительно $53).

С паломников, которые впервые въезжают на территорию страны, сборы взиматься не будут.

Виза теперь будет выдаваться лишь на два месяца (вместо шести). За каждый дополнительный месяц придется заплатить $26.