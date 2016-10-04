МИД увидел в сирийской политике Вашингтона готовность «заключить сделку с дьяволом»

Российский МИД прокомментировал заявление США о разрыве двустороннего сотрудничества с Москвой по Сирии. Произошедшее «не может не вызывать глубокого разочарования», следует из заявления, опубликованного на сайте российского внешнеполитического ведомства. При этом представители МИДа по сути обвинили власти США в сотрудничестве с террористами из запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры» ради смены власти в Сирии. «У нас крепнет впечатление, что в стремлении добиться вожделенной смены власти в Дамаске Вашингтон готов «заключить сделку с дьяволом» - пойти на союз с отъявленными террористами, мечтающими повернуть историю вспять и силой насаждающими свои бесчеловечные нормы», - подчеркивают российские дипломаты.

Из заявления следует, что в последние дни диалог между Москвой и Вашингтоном велся «вокруг вопроса о «Джабхат ан-Нусре», на которую никогда не распространялось никакое перемирие». Администрация президента США Барака Обамы «не спешит отделять от нее («Джабхат ан-Нусры») антиправительственные отряды, ориентированные на Вашингтон. Даже наоборот – прикрывает ее как щитом слившимися с ней оппозиционными формированиями, формально подтвердившими участие в режиме прекращения боевых действий», - настаивают представители МИДа.

Все предыдущие «гуманитарные паузы» использовались «Джабхат ан-Нусрой» для «перегруппировок, пополнения своих рядов новыми боевиками, получения из-за рубежа вооружений и боеприпасов, в том числе, по имеющейся информации, не без американского участия», - указывают дипломаты. Представители российского МИДа уверены, что «США никогда не оказывали реального давления на «Джабхат ан- Нусру»». Они констатировали, что «выполнить ключевое условие продолжения нашего сотрудничества в интересах преодоления сирийского конфликта администрация Обамы не в состоянии».