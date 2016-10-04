Россия внесла в СБ ООН проект резолюции по борьбе с идеологией терроризма

Проект резолюции по борьбе с идеологией терроризма и насильственного экстремизма был представлен Россией на рассмотрение Совета Безопасности ООН 3 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя страны при всемирной организации Виталия Чуркина. Ранее о намерении внести такой документ объявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

«При работе над текстом мы опирались прежде всего на резолюцию 1624 по противодействию подстрекательству к терроризму. Акцент при этом сделан на недопущении публичного оправдания терроризма, борьбе с использованием интернета для распространения материалов экстремистского и террористического характера», - пояснил Чуркин. Помимо «превентивных и уголовно- правовых мер на национальном уровне», резолюция «предполагает и скоординированные действия со стороны самой ООН, в частности, соответствующую «донастройку» антитеррористического санкционного механизма СБ», - отметил российский дипломат.

«Адресатами» предложенных в резолюции мер, по словам Чуркина, являются «правоприменители, судьи, прокуроры и санкционные механизмы». Сам же документ «имеет сугубо практическую направленность», считает дипломат.