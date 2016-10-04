ВС примет постановление о гарантиях защиты иностранных инвесторов в России

Постановление пленума Верховного суда России о гарантиях защиты иностранных инвесторов будет подготовлено с учетом предложений, прозвучавших на Международном юридическом форуме стран АТР, передает «Интерфакс» слова председателя ВС Вячеслава Лебедева. Высказанные предложения будут обобщены и систематизированы, и «как уже стало традицией по результатам работы Азиатско-Тихоокеанского юридического форума, они лягут в основу постановления пленума Верховного суда РФ», отметил он. Лебедев уточнил, что «Верховный суд РФ еще такого постановления не принимал, о гарантиях защиты инвестиций иностранных инвесторов в России».

Девятый Международный юридический форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона, темой которого в этом году «Правовые и судебные механизмы защиты прав инвесторов», открылся во Владивостоке 4 октября.