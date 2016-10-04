РСА доведет все дела по выплатам ОСАГО до ВС – «Коммерсантъ»

Президиум Российского союза автостраховщиков (РСА) принял решение о проведении дел по выплатам ОСАГО через все инстанции, в том числе Верховный суд, пишет «Коммерсантъ». Автоюристы успешно выигрывают иски у компаний и до сих пор те предпочитали платить уже по решению суда первой инстанции, пытаясь сэкономить на судебных издержках. Из 380 000 страховых споров, рассмотренных в 2015 г. (95% приходилось на ОСАГО), до апелляции дошло лишь 29 000 споров, говорят в судебном департаменте при Верховном суде.

Только за первое полугодие 2016 г. страховщики оплатили более 410 400 судебных решений по ОСАГО. Сумма требований по выплате ОСАГО составила 14,7 млрд руб., при этом оплата накладных расходов, которые включают в том числе и вознаграждение автоюристов, составила более 11 млрд руб. В РСА ссылаются на практику Южного федерального округа, где для выплаты из компенсационных фондов РСА судья за один день списал по 90 делам 18 млн руб., даже не пригласив представителей союза на заседание.

По словам источника издания в союзе, компании собираются не только доводить споры до Верховного суда, но и вести отдельную отчетность по ним. В ней будут фигурировать оценка доли вознаграждения посреднику по решению суда, данные судьей, принимавших однотипные скоростные решения на крупные суммы. Эта статистика будет представлена в ЦБ в качестве аргумента при обсуждении тарифов ОСАГО.

В Генпрокуратуре признали «наличие распространенности случаев ущемления прав как страхователей, так и страховщиков РСА, зачастую сопряженных с совершением уголовно наказуемых деяний». Об этом надзорное ведомство сообщило в письме главе РСА Игорю Юргенсу.