Fox News сообщил о доставке в Сирию комплексов С-300 «Антей-2500»

Россия впервые разместила в Сирии компоненты системы ПВО С-300ВМ «Антей-2500» (SA-23 Gladiator в классификации НАТО), сообщает Fox News со ссылкой на три источника в США. Двое из них говорят, что эта техника в минувшие выходные прибыла в порт Тартус, где у России есть военная база, система пока остается в разобранном виде. Телеканал назвал это признаком расширения военной активности России в Сирии в поддержку президента Башара Асада. По словам источников Fox, эти системы способны противостоять запуску американских крылатых ракет в регионе. Впрочем, мотивы российской стороны еще неясны, подчеркивает канал. «У "Джебхат-ан-Нусры" вроде же нет своих ВВС, не так ли?» – ядовито прокомментировал ситуацию американский высокопоставленный чиновник, напоминая, что Москва не раз говорила о необходимости борьбы в том числе и с этой группировкой, которая в России считается террористической и запрещена, а также выражала озабоченность, что США прилагают недостаточные усилия по борьбе с «Ан-Нусрой».

Это будет первый случай, когда Россия размещает эту систему за границей, говорит западный чиновник, ссылаясь на разведданные. В ноябре, после того как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, на российской базе Хмеймим были размещены С-400.

Системы С-300ВМ «Антей-2500» способны использовать два типа ракет против баллистических ракет и самолетов.