Росгвардия займется обязательной дактилоскопией в России

Росгвардия займется информационным противоборством и проведением обязательной дактилоскопии в России, говорится в указе президента России Владимира Путина.

Согласно указу президента России «О Федеральной службе войск национальной гвардии», размещенном на официальном портале правовой информации, ведомство имеет порядка 100 полномочий.

Документом предусмотрено участие войск в обеспечении режима военного времени, планирование совместных действий с Вооруженными силами России, воинскими формирования и органами в целях обороны страны.

Согласно документу, Росгвардия организует проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации в России. «Участвует в пределах своей компетенции в проведении мероприятий по информационному противоборству»,- отмечается в документе.

Этим же указом президент разрешил руководителю службы иметь семь заместителей. Кроме того, в документе официально фигурирует сокращенное наименование службы - Росгвардия.

Ведомство также получило право в разработке мер по обеспечению авиационной безопасности в области гражданской авиации.

Документом установлено право Росгвардии участвовать в ГОЗ, формировать свои запросы, взаимодействовать с оборонными и научными предприятиями для создания новой техники и вооружения в интересах ведомства.