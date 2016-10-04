«Международный мемориал» признан иностранным агентом

Министерство юстиции России признало «Международный мемориал» иностранным агентом», сообщила «Медузе» глава образовательных программ организации Ирина Щербакова.

По словам Щербаковой, Минюст считает политической деятельностью заявления «Международного мемориала» с критикой закона об иностранных агентах.

«Нам вменяется в вину критика закона об иностранных агентах, с которой «Международный мемориал» много раз выступал, критика объявления Сахаровского центра иностранным агентом, заявление по поводу убийства Немцова о том, что ответственность за него несет власть, наше заявление по поводу событий на востоке Украины в 2014 г.», – рассказала Щербакова.

«Мемориалу» предоставлены 15 дней, чтобы оспорить решение Минюста. Щербакова сказала, что организация обратится с жалобой в суд.