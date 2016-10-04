В ООН предложили ограничить право вето постоянных членов Совбеза

Ситуация в Алеппо требует новых дерзких инициатив, в том числе предложения ограничить право вето постоянных членов Совета Безопасности ООН, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн. Как передает Reuters, он считает, что ограничение права вето позволило бы в итоге подключить Международный уголовный суд (МУС) к рассмотрению военных преступлений, которые пока там совершаются безнаказанно. Аль-Хуссейн предупредил, что преступления, которые может совершать одна сторона военного конфликта, не оправдывают незаконные действия других сторон.

Передача событий в Сирии на рассмотрение МУСа, по его мнению, была бы «более чем оправданным» решением с учетом «возмутительной и нарастающей безнаказанности», которая характеризует этот конфликт и масштаб совершаемых в Сирии преступлений, из которых некоторые сопоставимы с военными преступлениями и преступлениями против человечности, говорится в заявлении чиновника. Он напомнил, что правительственные войска Сирии и их союзники совершили ряд нападений на цели, которые имеют право на особую защиту по международным гуманитарным законам, это медицинские учреждения, сотрудники гуманитарных миссий и объекты водоснабжения. Использование оружия массового поражения, в том числе поджигающих средств в густонаселенных районах, вызывает у аль-Хуссейна особую озабоченность и заставляет вспомнить сталинградскую битву и бомбардировку Дрездена. Он напомнил, что использование зажигательных снарядов при бомбардировках запрещено, а использование таких средств наземными войсками строго ограничено международными конвенциями, которые подписала в том числе Россия. Использование повстанцами неприцельных огнеметов и самодельных минометов, которые стреляют снарядами со шрапнелью, также совершенно недопустимо, добавил он, но подчеркнул, что причисление противника к террористам не позволяет игнорировать правила ведения войны.

«Я твердо уверен, что настало время для сильного лидерства и решительных действий и что Совет Безопасности ООН должен без промедления утвердить критерий, ограничивающий право членов на использование права вето, когда имеется серьезная обеспокоенность, что совершены военные преступления, преступления против человечности или акты геноцида», – цитирует его ТАСС.

В Совете Безопасности ООН пять постоянных членов – это США, Россия, Китай, Франция и Великобритания. Все они имеют право вето при принятии резолюций СБ.