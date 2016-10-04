Роспотребнадзор предложил маркировать красным сладкое и соленое

Роспотребнадзор подготовит законопроект о маркировке красным цветом товаров с высоким содержанием сахара или соли, сообщила руководитель ведомства Анна Попова на сегодняшнем президиуме Совета Федерации и совета по вопросам АПК и природопользования.

«Мы предлагаем новый подход к маркировке продуктов питания - цветовая индикация. Полезные продукты - зеленым, промежуточные - желтым, красным - когда у продукта высокое содержание сахара, соли, или содержит только заменители. Мы готовы приступить к разработке такого законопроекта», - сказала она. Ограничиваться одним лишь указанием состава продукта питания на упаковке нельзя, поскольку это недостаточно эффективно, считает Попова. Предполагается, что в случае принятия законопроекта на излишне сладкие или соленые продукты будет наноситься полоса соответствующего цвета.

Подобная маркировка принята в ряде других стран, указала она. «У населения должна быть возможность определить - он покупает полезный или дешевый (продукт). Это не значит, что мы вводим запрет, какое-то регулирование. Это информирование потребителя о совокупности веществ, заложенных в продукт питания», - заключила она.