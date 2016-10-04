Лавров заподозрил в подготовке силового сценария в Сирии некоторых американских чиновников

С самого начала в администрации США было «немало тех, кто пытался сорвать договоренности» с Россией по сотрудничеству в поисках мирного урегулирования в Сирии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Как передает ТАСС, он добавил, что теперь эти люди «вынашивают планы силового сценария» в Сирии.

Москва считает, что сирийский кризис можно урегулировать только вместе, с участием США, Европы и всех ключевых стран региона, а в отказе от коллективных усилий видит попытку «все-таки опять создать условия для силового сценария». «Это неприемлемо для стран региона» и для любых нормальных политиков современного мира, считает Лавров.

Ответственные за ситуацию в Алеппо, по словам министра, находятся среди тех, кто не сумел добиться размежевания террористов и умеренной оппозиции. Москва не раз указывала, что США обязались отделить тех, кого считают умеренной оппозицией режиму Асада, от террористических групп, мир с которыми невозможен, и не выполнили обещание в срок. Теперь Москва призывает не проглядеть действия тех, кто продолжает подпитывать террористов в Сирийской Арабской Республике. «В том, что касается того, что весь мир смотрит на Россию в связи с ситуацией в Алеппо, я надеюсь, что все-таки будут смотреть и в другие стороны, - сказал министр. - Потому что иначе можно проглядеть действия тех, кто продолжает подпитывать террористов, кто не в состоянии отделить боевиков от умеренной оппозиции. Поэтому мы от своей ответственности не уклоняемся».

Лавров также назвал печальным и прискорбным то обстоятельство, что США из-за внутренних противоречий не смогли выполнить обязательства по размежеванию оппозиции и террористов в Сирии и разблокировании дороги Кастелло, которую предлагалось сделать ключевой для решения гуманитарных проблем Алеппо.