Матвиенко: Россия продолжит переговоры по Сирии на международном уровне без США

Россия собирается на международном уровне принимать участие в переговорах по мирному урегулированию в Сирии, несмотря на прекращение сотрудничества с США. Об этом сообщила во вторник, 4 октября, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как передает «РИА Новости», по мнению политика, прекращение сотрудничества по сирийскому вопросу России с США связано с тем, что американская сторона не захотела или не смогла выполнять соглашение по мирному урегулированию.

Также, по мнению сенатора, отказ от взаимодействия со стороны Вашингтона похож на агонию уходящей администрации Белого дома.

Матвиенко подчеркнула, что Россия все еще не отказывается от переговоров с США по сирийскому урегулированию, но не готова к диалогу на языке диктата и ультиматумов, отмечает «Интерфакс». Об этом, по ее словам, ранее также заявлял российский МИД.

Вместе с тем сенатор добавила, что российские и американские спецслужбы и оборонные ведомства продолжают контактировать между собой в целях недопущения конфликта в Сирии. По ее утверждению, «без согласованных действий в дальнейшем с США в Сирии может разворачиваться самый суровый сценарий».