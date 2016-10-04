Путин встретится с Эрдоганом в Стамбуле 10 октября

Президент России Владимир Путин 10 октября прибудет с официальным визитом в Стамбул. Он проведет двусторонние переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и выступит на Всемирном энергетическом конгрессе, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление помощника президента России Юрия Ушакова.

В начале сентября Путин и Эрдоган обсуждали снятие Москвой продовольственного эмбарго в отношении Анкары, а также закрытие допуска российской мясомолочной продукции на турецкий рынок. В разговоре также понималась тема реализации проекта «Турецкий поток», расширение поставок российской нефти и проект АЭС «Аккую».