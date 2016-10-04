Защита Носика обжаловал приговор об экстремизме

Защита блогера Антона Носика подала жалобу на приговор по делу об экстремизме, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

В свою очередь пресс-секретарь Пресненского суда сообщила «Интерфаксу», что адвокат в жалобе просит оправдать Носика в связи с тем, что в его действиях отсутствует состав преступления.

Пресненский суд Москвы 3 октября признал блогера Антона Носика виновным в размещении в интернете экстремистских материалов. Он признан виновным по ч. 1 ст. 282 УК (публичные призывы к экстремизму). Максимальное наказание по этому обвинению предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. Своей вины подсудимый не признал. Блогер оштрафован на 500 000 руб.

Поводом для обвинения Носика стала его публикация в «Живом журнале» под названием «Стереть Сирию с лица Земли». Позднее он прокомментировал ее в эфире «Эха Москвы». Носик предлагал закрыть все выходы для беженцев, чтобы они «не экспортировали джихад в Европу», и высказывал мнение, что сирийцы заслуживают бомбардировки. Он обвинялся в возбуждении ненависти или вражды к сирийцам. До вынесения приговора он находился под подпиской о невыезде.