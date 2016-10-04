Керри: Россия и Сирия отвергают дипломатию в стремлении одержать военную победу

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что Россия и Сирия отвергают дипломатию, пытаясь одержать военную победу. Об этом он заявил во вторник, 4 октября, во время брифинга в Брюсселе, передает «РИА Новости».

США в понедельник сообщили, что отказываются от двустороннего сотрудничества с Россией по перемирию в Сирии. Москва, по мнению Вашингтона, выбрала путь, не совместимый с прекращением боевых действий.

При этом в США отметили, что не жалели усилий на разработку и попытку реализации договоренностей с Россией, направленных на сокращение насилия, обеспечение гуманитарного доступа, а также направленных против «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (запрещены в России).

Российский МИД в свою очередь заявил, что происшедшее «не может не вызывать глубокого разочарования».