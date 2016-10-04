Минюст объяснил, почему назвал «Мемориал» иностранным агентом

Минюст России объяснил причину своего решения включить НКО «Мемориал» в список иностранных агентов. «Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Минюстом России внеплановой документарной проверки», - сообщил сайт министерства.

Месяц назад Минюст России подтвердил, что действительно проводит внеплановую проверку общества «Мемориал». О начале проверки «Мемориала» Минюстом 5 сентября сообщили представители самой НКО. По запросу министерства общество предоставило документы за 4 года: протоколы, отчеты о работе, списки публикаций, финансовые и банковские выписки. Общий объем выданной документации составил 31 250 листов.

О том, что «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» признано иностранным агентом», сообщила «Медузе» руководитель образовательных программ организации Ирина Щербакова.

По словам Щербаковой, Минюст счел политической деятельностью заявления «Мемориала» с критикой закона об иностранных агентах. «Нам вменяется в вину критика закона об иностранных агентах, с которой «Международный мемориал» много раз выступал, критика объявления Сахаровского центра иностранным агентом, заявление по поводу убийства Немцова о том, что ответственность за него несет власть, наше заявление по поводу событий на востоке Украины в 2014 г.», – рассказала Щербакова.

Организация обратится с жалобой в суд.