Филиппины готовы покупать оружие у России и Китая – СМИ

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о том, что республика готова покупать оружие у России и Китая в том случае, если США перестанут продавать стране ракеты и прочее вооружение, передает Reuters.

«Мой священный долг заключается в том, чтобы сохранить целостность страны и здоровье народа», - заявил Дутерте. Его речь транслировалась по местному телевидению.

Дутерте раскритиковал действия властей США и ЕС. Он попросил их не вмешиваться во внутреннюю политику страны.