Минобороны подтвердило доставку нового комплекса С-300 в Сирию

В Сирию действительно доставлен комплекс С-300, подтвердил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, задача комплекса — прикрыть базу ВКС и ВМФ России в Тартусе, а также корабли оперативного соединения ВМФ России в прибрежной зоне от угроз с воздуха.

Конашенков заметил, что не видит реальных причин переполоха, который на Западе вызвало прибытие С-300 в Сирию. «Напомню, что С-300 – это исключительно оборонительная система и никому не представляет никакой угрозы. Более того, ранее, как вам известно, в регионе находилась аналогичная система в морском исполнении – комплекс "Форт", которым оснащён гвардейский ракетный крейсер Черноморского флота "Москва"», — подчеркнул он.

О том, что Россия разместила в Сирии системы ПВО С-300ВМ (SA-23 по классификации НАТО), сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники в Вашингтоне. Ключевая особенность С-300ВМ - возможность нестратегической противоракетной обороны (ПРО), то есть перехвата баллистических ракет средней дальности (до 2500 км). Разработчик заявляет также о возможности обнаружения и поражения малозаметных (стелс) целей с эффективной отражающей поверхностью 0,02 кв. м, что соответствует новейшим самолетам и крылатым ракетам, состоящим на вооружении США.

По данным источников Fox News, элементы С-300ВМ доставлены в Тартус, но еще не развернуты. Базу уже прикрывает комплекс С-400, имеющий менее выраженную противоракетную специализацию.