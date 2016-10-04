Мединский считает «доносом» обвинения, связанные с его диссертацией

Министр культуры России Владимир Мединский считает обвинения, связанные с его диссертацией, «доносом в лучших традициях лысенковщины», передает ТАСС.

«Эту фантасмагорическую историю с доносом, написанным одним журналистом, одним доцентом и одним профессором, я рассматриваю как донос в лучших традициях лысенковщины», - сказал он.

При этом он отказался комментировать сами обвинения.

Диссертационный совет Уральского федерального университета (УрФУ) 4 октября должен был рассмотреть заявление о лишении Мединского ученый степени. Однако заседание перенесли по просьбе самого министра в связи с невозможностью его присутствия в Екатеринбурге.