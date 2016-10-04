Мединский предложил относиться к истории о «28 героях-панфиловцах» как к святой легенде

Министр культуры нелицеприятно отозвался о скептиках, которые ставят под сомнение историю о 28 героях-панфиловцах, поскольку она, по его словам, является символом подвига народа в Великой Отечественной войне.

«Было их 28, 30, 38, даже может 48 - из 130 - мы не знаем. И никто не знает и никогда не узнает. И это не имеет смысла узнавать. Поэтому их подвиг символичен и находится в той же череде подвигов, как 300 спартанцев», - заявил Мединский журналистам.

«Моё глубочайшее убеждение заключается в том, что даже если бы эта история была выдумана от начала и до конца, даже если бы не было Панфилова, даже если бы не было ничего, - это святая легенда, к которой просто нельзя прикасаться», - сказал министр.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев решили завершить совместную программу в Астане просмотром фильма «Двадцать восемь панфиловцев» режиссера Андрея Шальопы.

На вопрос, знает ли президент России о версии, согласно которой подвиг героев-панфиловцев был выдуман газетой «Красная звезда», Песков ответил, что «действительно ученые занимались выяснением, была ли эта версия, что называется, "новоделом", или она действительно зиждилась на каких-то исторических фактах».

«В данном случае я могу лишь сослаться на слова нашего министра культуры Владимира Мединского, который все-таки является сторонником того, что версия, излагаемая в киноленте, ближе всего к тому, что действительно имело место в истории», - добавил он.

Мединский в этой связи отметил, что «дивизию (316-ая стрелковая дивизия, которой командовал генерал-майор Иван Панфилов) набирали на территории Казахстана». «Она состояла на 50% из киргизов и казахов и 50% из русских и украинцев», - сказал министр.

Он напомнил, что впервые история о панфиловцах была опубликована в газете «Красная звезда».

В июне 2015 г. директор Госархива России Сергей Мироненко в своей статье и публичном выступлении подверг сомнению подвиг героев-панфиловцев. В частности, в статье он написал, что «бой под Дубосеково был, но там участвовало 100 бойцов, а не 28», а в ходе выступления заявил, что «не было 28 героев-панфиловцев - это один из мифов, насаждавшихся государством».