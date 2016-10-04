Размещение С-300 в Сирии противоречит заявленным целям России – Белый дом

Размещение С-300 в Сирии противоречит заявленным целям России - борьбе с экстремизмом в Сирии. Об этом сообщил на брифинге во вторник пресс-секретарь президента США Джош Эрнест, передает «РИА Новости».

«Это поднимает вопросы о репутации России и о намерениях России в Сирии», - отметил он.

Во вторник стало известно, что в Сирию доставлена батарея зенитной ракетной системы С-300. По словам представителя Минобороны России генерала-майора Игоря Конашенкова, это исключительно оборонительная система, которая никому не представляет угрозы.