В Египте ожидают скорого завершения переговоров с Москвой о возобновлении авиасообщения

Переговоры о восстановлении авиасообщения между Россией и Египтом находятся на завершающей стадии, заявил египетский министр гражданской авиации Шериф Фатхи. «Переговоры о возобновлении полетов в соответствии с «дорожной картой» близки к завершению. В ближайшее время будут подписаны двусторонние соглашения по безопасности», - приводит его слова ТАСС.

Биометрические системы контроля для аэропортов будут получены Египтом в течение десяти недель, заверил Фатхи. Это оборудование установят в обновленном здании второго терминала Международного аэропорта Каира, а также в аэропортах Шарм- эш-Шейха и Хургады.

Министр транспорта России Максим Соколов после поездки в Египет заявлял, что сроки возобновления авиасообщения зависят от сроков установки в египетских аэропортах биометрической системы доступа для персонала в «чистую зону» аэропортов. Остальные мероприятия по усилению авиабезопасности, такие как установка видеокамер, усиление нарядов по периметру ограждение аэропортов или самих аэровокзальных комплексов, элементов контроля багажа, по его словам, уже сделаны.